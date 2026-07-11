Incendio a Cornaredo | fiamme alla Polirecuperi l’azienda che ricicla rifiuti
Un incendio si è sviluppato presso l’azienda di riciclaggio di rifiuti a Cornaredo, coinvolgendo un pacco di batterie in litio. Si tratta del secondo rogo nella zona in una settimana. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, né informazioni su eventuali cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo e sono in corso accertamenti.
Un nuovo incendio nella settimana dei roghi a Milano e provincia. Neanche il tempo di decifrare l’innesco, un pacco di batterie in litio, che ha mandato in fumo il deposito della Bartolini nel quartiere di Dergano, ecco che un altro allarme scatta a Cornaredo dopo i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme divampate all’interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63. Sono circa 2000 i metri quadrati di superficie dell’azienda specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili interessati dall’imponente incendio, le cui cause risultano ancora sconosciute. https:www.ilgiorno.itvideocornaredo-incendio-nel-deposito-rifiuti-e1sr136y L’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Incendio a Migliarino: fiamme in azienda di rifiuti, alta colonna di fumo nero visibile da chilometriUn incendio si è sviluppato questa mattina nell’area industriale di Migliarino, vicino a Vecchiano.
Incendio a Cerano alla ex discoteca: in fiamme bombole gpl e rifiuti abbandonatiNella tarda mattinata di ieri, la polizia locale di Cerano è intervenuta per un incendio nell’area dell’ex discoteca Marsina.
Temi più discussi: Incendio circoscritto all'Agricola di Lainate: Attività regolarmente aperte. Nessuna conseguenza per persone e animali; Lainate: incendio a L’Agricola, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme; Milano, incendio nel deposito BRT in Bovisa, fiamme partite da un container custodito all'interno di un capannone - VIDEO.
Incendio a Cornaredo: fiamme alla Polirecuperi, l’azienda che ricicla rifiutiVigili del fuoco al lavoro con varie squadre nei duemila metri quadrati di superficie interessata. Settimana terribile nel milanese dopo i roghi alla Bartolini di Derganp, Lainate e Cuggiono ... ilgiorno.it
Maxi incendio nel Milanese in un'azienda di rifiuti. L'invito del Comune: Tenete chiuse le finestreIncendio a Cornaredo, nell'hinterland ovest di Milano, nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Le fiamme sono divampate dopo le cinque in via Galileo Galilei 63 presso la Polirecuperi, società specializza ... milanotoday.it
RIONERO. ATTENZIONE INCENDIO IN CORSO!!! Incendi presso il Palazzetto dello Sport #basilicata #cronaca #attualità facebook