Incendio a Cornaredo | fiamme alla Polirecuperi l’azienda che ricicla rifiuti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato presso l’azienda di riciclaggio di rifiuti a Cornaredo, coinvolgendo un pacco di batterie in litio. Si tratta del secondo rogo nella zona in una settimana. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, né informazioni su eventuali cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo e sono in corso accertamenti.