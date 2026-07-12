Pochi passi poi… Ragazzo di 19 anni ucciso davanti a un supermercato in Italia
Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso davanti a un supermercato in provincia di Lombardia. L’episodio si è verificato pochi passi dal negozio, senza che ci siano state altre persone coinvolte o testimoni. La vittima è stata colpita con armi da fuoco e soccorsa dai sanitari, ma è deceduta poco dopo. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’autore o gli autori dell’omicidio. La scena è stata sequestrata per le verifiche di rito.
Una nuova e violenta scia di sangue squarcia la quiete della provincia lombarda, catapultando la comunità locale in un incubo legato alle dinamiche più oscure della criminalità giovanile. Un 19enne è morto nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Crema (in provincia di Cremona). Poco prima, il giovane era stato accoltellato in città, nel piazzale di un supermercato. All’arrivo dei sanitari le sue condizioni erano disperate, vanificando ogni disperato tentativo di stabilizzazione chirurgica. Gli investigatori si sono attivati immediatamente per congelare la scena del crimine: i carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e controllato se qualche telecamera di sorveglianza possa aver filmato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni colpito da agenti in borghese. «Era armato»
Notizie e thread social correlati
Si aggrappa all’auto dell’amico davanti casa, poi la tragedia: Pio Domenico muore a Roccafranca a pochi passi dai genitoriUn giovane di 22 anni è deceduto dopo essere caduto sull’asfalto a Roccafranca, vicino alla propria abitazione.
Ragazzo di 19 anni accoltellato, portato in ospedaleUn giovane di 19 anni è stato ferito con un coltello nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio in piazza della Vittoria.
Temi più discussi: Baby gang crea panico al Colosseo durante una festa: 21enne egiziano denunciato, due agenti feriti; Pestaggio in zona corso Como: Davide Cavallo, lo studente accoltellato, abbraccia uno degli aggressori; Nonno Remo, 75 anni e in chemio, salva la vita a due braccianti: Ho fatto solo il mio dovere; Quando il giovane Prevost si appassionava alla trasmissione tv Quelli della notte di Renzo Arbore.
Benvenuto Davide! Torna a giocare a calcio nella nostra prima squadra un ragazzo di Trevignano, il classe 98 : DAVIDE GROTTA Davide muove i suoi primi passi a Trevignano e continua la sua crescita calcistica nella Lazio, Fidene, Monterosi per p facebook
Coltellate al petto davanti al supermercato, crolla a terra dopo pochi passi: 19enne muore in ospedaleUn nuovo omicidio scuote Crema. Sabato sera, poco prima delle 23, un ragazzo egiziano di 19 anni residente in città è stato colpito ... msn.com
Assassinato un ragazzo di Favara: fermato un diciassettenneUn diciassettenne di origini egiziane è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara, colpito a morte con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ... rainews.it