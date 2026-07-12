Pochi passi poi… Ragazzo di 19 anni ucciso davanti a un supermercato in Italia

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso davanti a un supermercato in provincia di Lombardia. L’episodio si è verificato pochi passi dal negozio, senza che ci siano state altre persone coinvolte o testimoni. La vittima è stata colpita con armi da fuoco e soccorsa dai sanitari, ma è deceduta poco dopo. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’autore o gli autori dell’omicidio. La scena è stata sequestrata per le verifiche di rito.