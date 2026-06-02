Si aggrappa all’auto dell’amico davanti casa poi la tragedia | Pio Domenico muore a Roccafranca a pochi passi dai genitori

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è deceduto dopo essere caduto sull’asfalto a Roccafranca, vicino alla propria abitazione. L’incidente è avvenuto al termine di una serata tra amici, quando il ragazzo si è aggrappato all’auto di un amico per salire a bordo. Successivamente, è caduto e ha riportato ferite gravi. È stato soccorso e portato in ospedale, ma le ferite si sono rivelate fatali. La vicenda si è verificata a pochi passi dai genitori del giovane.