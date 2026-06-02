Si aggrappa all’auto dell’amico davanti casa poi la tragedia | Pio Domenico muore a Roccafranca a pochi passi dai genitori
Un giovane di 22 anni è deceduto dopo essere caduto sull’asfalto a Roccafranca, vicino alla propria abitazione. L’incidente è avvenuto al termine di una serata tra amici, quando il ragazzo si è aggrappato all’auto di un amico per salire a bordo. Successivamente, è caduto e ha riportato ferite gravi. È stato soccorso e portato in ospedale, ma le ferite si sono rivelate fatali. La vicenda si è verificata a pochi passi dai genitori del giovane.
Il 22enne è morto dopo una caduta sull’asfalto avvenuta al termine di una serata tra amici. Doveva essere un semplice saluto prima di rientrare a casa. Un gesto apparentemente banale tra amici che invece si è trasformato in una tragedia destinata a lasciare sotto shock un’intera comunità. È morto così Pio Domenico Fazzolari, giovane di 22 anni residente a Roccafranca, in provincia di Brescia. Il ragazzo ha perso la vita nella tarda serata del 1° giugno dopo una caduta risultata fatale avvenuta a pochi metri dalla propria abitazione. Una vicenda sulla quale gli investigatori stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto negli ultimi istanti di vita del giovane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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