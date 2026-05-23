Ragazzo di 19 anni accoltellato portato in ospedale

Un giovane di 19 anni è stato ferito con un coltello nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio in piazza della Vittoria. È stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze o sull’identità della persona coinvolta.

Empoli, 23 maggio 2026 – Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio in piazza della Vittoria. Il giovane, originario della Tunisina, è stato ferito a un gluteo e a un braccio. Lanciato l’allarme al 112, il giovane è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie. In base a quanto appreso le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Resta da capire il movente e chi sia stato ad aggredire il 19enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È morto il ragazzo di 18 anni accoltellato a La Spezia. Il commento del direttore Enrico Mentana

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Scoppia lite per un monopattino: accoltellato ragazzo di 19 anni, è gravissimo

Uomo accoltellato al collo alla periferia di Milano: 37enne portato in ospedaleL'aggressione si è verificata in serata in via Palmanova; il 37enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Niguarda.

Confermato ergastolo per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso per sbaglio roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il mio ragazzo di 19 anni dice che io, una ragazza di 20 anni, lo tratto come una persona transgender reddit

Villaricca, ragazzo in 19 anni arriva in ospedale con la gola recisa: indagano i carabinieriUn ragazzo di 19 anni originario di Villaricca è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano con una grave ferita alla gola che ha coinvolto la giugulare. Il ... ilmattino.it

Incidente a Busto Arsizio: ferito un ragazzo di 19 anniIl giovane soccorso in codice giallo in via Torino nelle prime ore del mattino. Sul posto ambulanza, automedica e polizia ... varesenews.it