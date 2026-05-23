Ragazzo di 19 anni accoltellato portato in ospedale

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni è stato ferito con un coltello nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio in piazza della Vittoria. È stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze o sull’identità della persona coinvolta.

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Empoli, 23 maggio 2026 – Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio in piazza della Vittoria. Il giovane, originario della Tunisina, è stato ferito a un gluteo e a un braccio. Lanciato l’allarme al 112, il giovane è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie. In base a quanto appreso le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Resta da capire il movente e chi sia stato ad aggredire il 19enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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