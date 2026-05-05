Allerta gialla per temporali e venti oltre i 70 chilometri orari

Mercoledì 6 maggio sono previste precipitazioni di forte intensità, con temporali e rovesci che interesseranno inizialmente le zone appenniniche e le province centro-occidentali, per poi estendersi nel resto della regione nella seconda parte della giornata. È stata diramata un'allerta gialla per temporali e venti che superano i 70 chilometri orari. La situazione meteo richiede attenzione per tutta la giornata.

Per la giornata di mercoledì 6 maggio sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale di forte intensità, più probabili dapprima sul settore appenninico e sulle province centro-occidentali, in estensione al resto del territorio dalla seconda parte di giornata. Diramata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Raffiche oltre i 70 chilometri orari: scatta l'allerta gialla sulla costa romagnolaAllerta gialla per vento anche nel Ravennate, dove sono previsti "rinforzi del vento da nord-est fino a burrasca moderata" Dalla mezzanotte di oggi,... Venti oltre i 70 chilometri orari e possibili mareggiate: prorogata l'allerta meteo nel RavennateDalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla mezzanotte di domani, giovedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 37,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maltempo. Allerta gialla per rischio temporali a partire dalla mezzanotte; Allerta meteo gialla per pioggia e temporali nella giornata di domani sull'area centrale della Puglia; Allerta gialla rischio temporali; Allerta gialla per temporali su tutta la provincia di Varese. Allerta meteo gialla prolungata nell’Empolese-Valdelsa per temporali fortiProsegue l’allerta meteo di codice giallo per rischio temporali forti e criticità idrogeologica e idraulica in tutti gli undici comuni ... gonews.it Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi 5 maggio 2026 per temporali in Toscana: le zone colpiteTorna il maltempo sull’Italia e tornano temporali e nubifragi su molte regioni. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e g ... fanpage.it Meteo Romagna, allerta gialla per temporali e venti di burrasca. Possibili frane e ruscellamenti - facebook.com facebook Venerdì #1maggio Allerta GIALLA meteo-idro su alcuni settori della Sicilia Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… x.com