Api a rischio | il pericolo per l’80% delle colture europee

Le api sono fondamentali per l’impollinazione di circa l’80% delle colture in Europa, contribuendo così alla produzione di molti alimenti quotidiani. Recenti studi indicano che l’uso di pesticidi agricoli può portare alla presenza di sostanze chimiche nei prodotti alimentari. La diminuzione delle colonie di api solleva preoccupazioni sulla disponibilità di frutta, verdura e altri alimenti che dipendono dalla loro attività. Questi dati sollevano interrogativi sulle pratiche agricole e sulla sicurezza dei cibi che consumiamo ogni giorno.

? Domande chiave Quali alimenti spariranno dalla nostra tavola senza il lavoro delle api?. Come finiscono i pesticidi agricoli direttamente nei nostri piatti quotidiani?. Perché il nuovo Regolamento Omnibus dell'UE minaccia la sicurezza alimentare?. Cosa possiamo fare concretamente sul nostro balcone per salvare gli impollinatori?.? In Breve L'80% delle specie coltivate in Europa dipende dal lavoro degli impollinatori.. Silvia Visca di Greenpeace contesta il Regolamento Omnibus della Commissione UE.. Nel West Virginia un apicoltore ha perso 1.000 alveari su 1.200 totali.. Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle api, il 22 la Biodiversità..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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