Il prossimo 11 luglio nella città umbra si terrà la cerimonia di consegna del premio internazionale San Benedetto da Norcia, alla sua prima edizione. Il riconoscimento sarà assegnato al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che risulta essere il primo destinatario di questa onorificenza. La premiazione si svolgerà in una data e luogo specifici, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia.

È il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il vincitore della prima edizione del premio internazionale San Benedetto da Norcia, che sarà consegnato l’11 luglio prossimo nella città umbra. Il premio, organizzato dal Comune di Norcia, è stato presentato in una sede del Senato italiano, su iniziativa del senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione dopo il devastante terremoto di dieci anni fa. Il riconoscimento nel 2026 è dedicato al tema urgente della pace e della cooperazione dei popoli. "Il premio è uno dei frutti più significativi della nuova storia di Norcia – ha detto il sindaco, Giuliano...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio internazionale San Benedetto. Il cardinale Pizzaballa primo a riceverlo

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