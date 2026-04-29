Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia | Coraggioso testimone di pace dialogo e speranza

Il 29 aprile 2026, si è annunciato che il primo Premio internazionale San Benedetto da Norcia sarà consegnato l’11 luglio nella città umbra. La giuria ha scelto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, come vincitore. Il premio viene attribuito a chi si distingue come testimone di pace, dialogo e speranza. La cerimonia si terrà in una data prossima.

Norcia, 29 aprile 2026 - È il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il vincitore della prima edizione del P remio internazionale San Benedetto da Norcia, che sarà consegnato l'11 luglio prossimo nella città umbra. Il premio, organizzato dal Comune di Norcia, è stato presentato su iniziativa del senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione dopo il devastante terremoto di dieci anni fa. Il riconoscimento, nel 2026 dedicato al tema urgente della pace e della cooperazione dei popoli, "è uno dei frutti più significativi della nuova storia di Norcia che vuole mandare un forte messaggio di speranza, dialogo e riconciliazione a tutto il mondo lacerato dalle guerre e dall'odio", come ha detto il sindaco del Comune umbro, Giuliano Boccanera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia: “Coraggioso testimone di pace, dialogo e speranza” Notizie correlate Leggi anche: Da Norcia forte appello per la pace. Nel nome del patrono San Benedetto Leggi anche: Il cardinale Pizzaballa a Rondine: “Qui un segno concreto di pace” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al patriarca Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia; Pizzaballa vince il Premio San Benedetto per la pace a Norcia; Presentazione del Premio Nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro; Montecassino - Verso i 1500 anni dalla fondazione, prima riunione per l'autorevole gruppo di lavoro. Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia: Coraggioso testimone di pace, dialogo e speranzaPierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, è il vincitore della prima edizione del Premio: la consegna del riconoscimento l’11 luglio a Norcia ... quotidiano.net Il premio San Benedetto da Norcia al cardinale PizzaballaNORCIA - È il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il vincitore della prima edizione del Premio internazionale San Benedetto da Norcia, che ... ilmessaggero.it Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia. La consegna del riconoscimento è in programma l'11 luglio x.com