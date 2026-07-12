pittori americani roma porosa

Notizia in breve

Una ricerca analizza la presenza di artisti americani a Roma nel dopoguerra, evidenziando come figure come Twombly e altri abbiano portato un rapporto di scambio culturale più fluido e meno coloniale rispetto ad altri modelli storici. Il testo suggerisce che questa presenza ha contribuito a un'interazione artistica più aperta e meno gerarchica tra Stati Uniti e Italia, interpretando il soggiorno romano come un momento di scambio creativo e di contaminazione tra le due culture.