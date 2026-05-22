I Cento Pittori Via Margutta tornano ad animare Piazza Sempione
A Piazza Sempione si prepara a tornare l’evento dei Cento Pittori Via Margutta, con la sua seconda edizione. Si tratta di un’esposizione diffusa che coinvolge diverse forme artistiche come pittura, musica, storia e danza, creando un’esperienza coinvolgente per tutte le età. L’evento si svolge in un contesto pubblico e apre le sue porte al pubblico per diverse giornate. La manifestazione si propone come un momento di aggregazione e di scoperta artistica per i visitatori.
Cosa: L’attesa seconda edizione dell’esposizione diffusa dei Cento Pittori Via Margutta, un evento corale che fonde pittura, musica, storia e danza per un’esperienza immersiva rivolta a tutte le generazioni.. Dove e Quando: La suggestiva cornice di Piazza Sempione a Roma, nel cuore di Montesacro, da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026.. Perché: Per celebrare l’arte come potente strumento di aggregazione sociale, portando la magia, i colori e la tradizione degli storici artisti romani al di fuori della loro sede abituale e direttamente tra i cittadini.. Dopo il formidabile riscontro ottenuto nell’edizione inaugurale del 2025, la Capitale si prepara ad accogliere nuovamente un evento che promette di trasformare gli spazi urbani in una vivace galleria a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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