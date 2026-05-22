I Cento Pittori Via Margutta tornano ad animare Piazza Sempione

A Piazza Sempione si prepara a tornare l’evento dei Cento Pittori Via Margutta, con la sua seconda edizione. Si tratta di un’esposizione diffusa che coinvolge diverse forme artistiche come pittura, musica, storia e danza, creando un’esperienza coinvolgente per tutte le età. L’evento si svolge in un contesto pubblico e apre le sue porte al pubblico per diverse giornate. La manifestazione si propone come un momento di aggregazione e di scoperta artistica per i visitatori.

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Cosa: L’attesa seconda edizione dell’esposizione diffusa dei Cento Pittori Via Margutta, un evento corale che fonde pittura, musica, storia e danza per un’esperienza immersiva rivolta a tutte le generazioni.. Dove e Quando: La suggestiva cornice di Piazza Sempione a Roma, nel cuore di Montesacro, da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026.. Perché: Per celebrare l’arte come potente strumento di aggregazione sociale, portando la magia, i colori e la tradizione degli storici artisti romani al di fuori della loro sede abituale e direttamente tra i cittadini.. Dopo il formidabile riscontro ottenuto nell’edizione inaugurale del 2025, la Capitale si prepara ad accogliere nuovamente un evento che promette di trasformare gli spazi urbani in una vivace galleria a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - I Cento Pittori Via Margutta tornano ad animare Piazza Sempione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Via Margutta si trasforma: la 125ª edizione dei Cento Pittori "La natura che cambia", 125esima edizione 100 Pittori via MarguttaDal 30 aprile al 3 maggio 2026 la suggestiva e rinomata Via Margutta ospita la 125esima edizione della storica mostra d’arte diffusa 100 Pittori Via... La 122esima edizione dei Cento Pittori Via MarguttaRitorna anche quest’anno l’ormai classico appuntamento con la manifestazione dei Cento Pittori Via Margutta, che si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, nella cornice di Via Margutta. Il tema ... romatoday.it Cento pittori da via Margutta trasloca a Castel Gandolfo: 60 artisti in mostraLa storica Associazione Cento Pittori via Margutta – nata nel 1970 ed operante a Roma in via Margutta dal 1953 – presenterà dal 14 al 16 giugno 2024, i Cento Pittori via Margutta a Castel Gandolfo ... affaritaliani.it