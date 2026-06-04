Asteroidi | la polvere spaziale è più porosa e fragile del previsto

Notizia in breve

Le analisi della polvere spaziale rivelano che gli asteroidi sono più porosi e fragili di quanto si pensasse. Questa scoperta modifica i modelli di impatto spaziale, indicando che le collisioni con questi corpi sono meno distruttive del previsto. La maggiore fragilità aumenta i rischi per le future missioni, poiché le superfici degli asteroidi potrebbero essere più instabili e soggette a frammentarsi facilmente durante le esplorazioni.