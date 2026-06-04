Asteroidi | la polvere spaziale è più porosa e fragile del previsto
Le analisi della polvere spaziale rivelano che gli asteroidi sono più porosi e fragili di quanto si pensasse. Questa scoperta modifica i modelli di impatto spaziale, indicando che le collisioni con questi corpi sono meno distruttive del previsto. La maggiore fragilità aumenta i rischi per le future missioni, poiché le superfici degli asteroidi potrebbero essere più instabili e soggette a frammentarsi facilmente durante le esplorazioni.
Come cambiano i modelli di impatto spaziale con questa nuova densità?. Quali rischi comporta questa fragilità per le future missioni spaziali?. Come influisce la gravità ridotta sulla coesione della polvere?. Cosa accadrà alle strategie di atterraggio sugli asteroidi?.? In Breve Ricercatori dell'Università di Duisburg-Essen e del German Aerospace Center guidano lo studio.. Esperimenti condotti tramite caduta libera in una torre di caduta gigante.. Risultati della ricerca pubblicati sulla piattaforma di preprint arXiv.. Nuovi modelli fisici necessari per pianificare missioni di contatto con asteroidi.. La polvere degli asteroidi è più soffice del previsto secondo nuovi studi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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