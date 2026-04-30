Tiramisù da record | pasticciere di Sant’Antimo entra nel Guinness con il dolce più lungo del mondo

Un pasticciere di Sant’Antimo ha stabilito un nuovo record mondiale con un tiramisù lungo 440,58 metri. La creazione è stata presentata ufficialmente come il dolce più lungo mai realizzato, entrando a far parte del Guinness World Record. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi appassionati e professionisti del settore, che hanno seguito da vicino la presentazione della lunga delizia.

Il pasticciere Antimo Di Giovannantonio conquista il Guinness World Record con un tiramisù lungo 440,58 metri. Il record superato a Londra coinvolge oltre 100 chef e volontari.. Un record mondiale che porta Sant’Antimo sulla scena internazionale. Un’impresa dolciaria senza precedenti ha portato il nome di Sant’Antimo sotto i riflettori internazionali. Il pasticciere Antimo Di Giovannantonio ha infatti conquistato il Guinness World Record realizzando il tiramisù più lungo del mondo. Un risultato che celebra non solo l’eccellenza italiana in cucina, ma anche la capacità di trasformare la tradizione in spettacolo globale. Il tiramisù dei record: numeri straordinari.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tiramisù da record: pasticciere di Sant’Antimo entra nel Guinness con il dolce più lungo del mondo Notizie correlate Pasticciere di Sant’Antimo conquista il Guinness World Record: a Londra il tiramisù più lungo del mondoUn’opera dolciaria straordinaria, lunga ben 440,58 metri, che ha superato il precedente record fermo a 273 metri. Record di Tiramisù: a Londra nasce il dolce più lungo del mondo? Cosa sapere A Londra Mirko Ricci stabilisce il record mondiale di tiramisù lungo 440,58 metri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un dolce da record: decine di pasticceri dal Fvg a Londra per realizzare il tiramisù più lungo del mondo; Tiramisù da record a Londra: 440 metri di dolce italiano conquista il Guinness World Record; 440 metri di dolcezza, ecco il tiramisù più lungo del mondo: record italiano a Londra; 440 metri di tiramisù: è nuovo record. Notizie da record: il tiramisù più lungo del mondoA Londra oltre 100 pasticcieri hanno creato un tiramisù da record lungo quanto 4 campi di calcio, con 19.000 uova e quasi 130.000 savoiardi ... focusjunior.it Tiramisù da record a Londra: 440 metri di dolce italiano conquista il Guinness World RecordUn'impresa tutta italiana ha conquistato Londra riscrivendo la storia del tiramisù: oltre 100 chef hanno realizzato il dolce più lungo del mondo, entrando ufficialmente ... ilmessaggero.it Immagina un tiramisù lungo quanto quattro campi da calcio messi in fila. Sembra impossibile, e invece è successo davvero. A Londra, nella storica cornice del Chelsea Old Town Hall, più di cento pasticcieri provenienti da tutta Europa hanno realizzato il tirami - facebook.com facebook