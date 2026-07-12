La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali e vento che riguarda tutta la Puglia fino a domenica sera. Sono previste precipitazioni isolate o sparse, principalmente sotto forma di rovesci o temporali, con quantità di pioggia da deboli a moderati.

La Protezione civile regionale ha emanato un'allerta gialla per temporali e vento che interesserà tutta la Puglia fino a domenica sera. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. L'avviso segnala il rischio idrogeologico e idraulico. Insomma il caldo di queste ore non inganni. Anzi, proprio le temperature elevate sarannno la probabile causa di questi fenomeni improvvisi e localizzati. . 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Pioggia e temporali in arrivo nelle prossime ore in Puglia, allerta gialla dalla protezione civile

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MALTEMPO IN ARRIVO: DIRAMATA ALLERTA GIALLA PER NUBIFRAGI E TEMPORALI | 09/06/2026

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