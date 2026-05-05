Meteo Roma e Lazio | prevista pioggia nelle prossime ore scatta l' allerta gialla

Nelle prossime ore, Roma e la regione Lazio dovranno affrontare piogge previste nel bollettino emesso dal sistema di protezione civile regionale. L'allerta gialla è stata dichiarata dalla sera di martedì 5 maggio e resterà in vigore per le successive 24-36 ore. La comunicazione riguarda un peggioramento delle condizioni meteorologiche che potrebbe portare precipitazioni in diverse zone della regione.

Possibili piogge in arrivo: scatta l'allerta gialla a Roma e nel Lazio. Questo quanto diramato dal sistema di protezione civile regionale dalla tarda serata di martedì 5 maggio e per le successive 24-36 ore. Secondo quanto riferito, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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