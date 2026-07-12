Pioggia e temporali in arrivo nelle prossime ore dalla protezione civile allerta gialla

Da bari.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'allerta gialla è stata emessa dalla Protezione civile regionale per temporali e vento in tutta la Puglia fino a domenica sera. Sono previste precipitazioni isolate o sparse, principalmente rovesci o temporali, con quantità di pioggia da deboli a moderati. La situazione riguarda tutta la regione, con condizioni meteo instabili in arrivo nelle prossime ore.

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La Protezione civile regionale ha emanato un'allerta gialla per temporali e vento che interesserà tutta la Puglia fino a domenica sera. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.  L'avviso segnala il rischio idrogeologico e idraulico. Insomma il caldo di queste ore non inganni. Anzi, proprio le temperature elevate sarannno la  probabile causa di questi fenomeni improvvisi e localizzati. . 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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