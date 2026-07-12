Pinnizzotto è il nuovo volto dell’Alchimia
Giuseppe Pinnizzotto ha preso il posto di Giuseppe Postorino come nuovo Executive Chef de L’Alchimia Ristorante & Lounge di Milano. La cucina del locale cambia così guida, con Pinnizzotto che assume il ruolo di chef principale. La transizione avviene dopo un periodo di crescita gastronomica sotto la direzione di Postorino, che ora lascia il comando al nuovo chef.
Cambio alla guida della cucina de L’Alchimia Ristorante & Lounge di Milano. Giuseppe Pinnizzotto è il nuovo Executive Chef e raccoglie il testimone di Giuseppe Postorino, protagonista della crescita gastronomica del locale negli ultimi anni. La scelta punta sulla continuità, valorizzando una figura cresciuta all’interno della brigata e già parte integrante del progetto. Aperto nel 2018 da Alberto Tasinato, L’Alchimia ha costruito la propria identità su una cucina italiana contemporanea, sostenuta da un servizio di sala attento e da una proposta enologica di ampio respiro. Il passaggio di consegne rappresenta quindi un’evoluzione interna più che una svolta, con l’obiettivo di consolidare un percorso già avviato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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