Cambio alla guida della cucina de L’Alchimia Ristorante & Lounge di Milano. Giuseppe Pinnizzotto è il nuovo Executive Chef e raccoglie il testimone di Giuseppe Postorino, protagonista della crescita gastronomica del locale negli ultimi anni. La scelta punta sulla continuità, valorizzando una figura cresciuta all’interno della brigata e già parte integrante del progetto. Aperto nel 2018 da Alberto Tasinato, L’Alchimia ha costruito la propria identità su una cucina italiana contemporanea, sostenuta da un servizio di sala attento e da una proposta enologica di ampio respiro. Il passaggio di consegne rappresenta quindi un’evoluzione interna più che una svolta, con l’obiettivo di consolidare un percorso già avviato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pinnizzotto è il nuovo volto dell’Alchimia

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