A Avezzano sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per ristrutturare l’edificio Ater. L'intervento prevede lavori volti a migliorare l’efficienza energetica, con particolare attenzione alla riduzione della dispersione termica negli appartamenti. Restano da capire come queste modifiche influenzeranno le bollette dei settanta residenti coinvolti e quali interventi specifici verranno realizzati per rendere gli ambienti più isolati.

? Domande chiave Come cambieranno le bollette per i settanta residenti dell'edificio?. Quali lavori specifici ridurranno la dispersione termica degli appartamenti?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri in via Dalla Chiesa?. Perché questo intervento diventerà un modello per gli altri edifici?.? In Breve Investimento di 1.132.361,18 euro per riqualificazione tramite fondi FSC della Regione Abruzzo.. Angela Marcanio coordina la gestione tecnica per l'apertura imminente dei cantieri.. Interventi su 31 appartamenti per 70 residenti tramite cappotto termico e infissi PVC.. Nuovi lavori previsti grazie al Piano Casa del Governo del 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avezzano, 1,4 milioni per il nuovo volto dell’edificio Ater

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