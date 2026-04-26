Durante un dibattito all'Università di Padova, lo storico ha affrontato il tema del rischio autoritario nelle democrazie contemporanee. Ha descritto come alcune tendenze politiche possano portare a un rafforzamento di atteggiamenti autoritari, evidenziando che il fenomeno si manifesta attraverso specifici comportamenti e cambiamenti nelle istituzioni. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla tutela delle libertà e ai rischi di indebolimento delle strutture democratiche.

? Cosa sapere Lo storico Barbero analizza il rischio autoritario durante un dibattito all'Università di Padova.. La riduzione della libertà di dissenso minaccia le democrazie occidentali moderne.. Durante un dibattito affollato presso l’Università di Padova, lo storico Barbero ha analizzato il rischio di una deriva autoritaria nelle democrazie occidentali moderne, invitando le nuove generazioni a monitorare costantemente l’operato delle istituzioni. L’incontro, dal titolo Il fascismo ieri e oggi. Come riconoscerlo e combatterlo, ha la partecipazione di numerosi studenti e ha raccolto l’iniziativa di Progetto MeTi, del CAU Padova e dello spazio Catai video YoutubeSeize The time.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbero allerta: il nuovo volto dell’autoritarismo nelle democrazie

Alessandro Barbero: Tra pace e guerra: il ritorno dell'imperialismo

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