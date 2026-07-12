Durante un concerto, un artista ha fatto un gesto che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti e delle telecamere. L’azione è stata compiuta davanti al pubblico e ha suscitato immediatamente reazioni sui social e tra gli spettatori. L’episodio ha generato discussioni online e ha portato a commenti anche da parte di media e opinionisti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’artista coinvolto.

L’ennesima uscita dal palco ha rapidamente oltrepassato i confini del concerto, trasformandosi in un caso destinato ad alimentare il dibattito pubblico. I video circolati sui social hanno riportato sotto i riflettori Piero Pelù, che durante una recente esibizione ha pronunciato parole molto dure nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del premier israeliano Benjamin Netanyahu, riaccendendo una polemica che lo accompagna ormai da diverse tappe del tour. Piero Pelù contro Trump: il gesto sul palco scatena la polemica. Nuova bufera per Piero Pelù durante il tour celebrativo “Quarant’anni di 17 Re”. Come riporta Leggo, il 9 luglio, nel concerto di Villafranca di Verona, il frontman dei Litfiba ha inscenato un gesto che ha fatto rapidamente il giro dei social. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Piero Pelù shock su Donald Trump al concerto: il gesto davanti a tutti

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