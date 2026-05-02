Concerto Primo Maggio Roma Delia cambia il testo di Bella Ciao Piero Pelù cita Mussolini e la Flotilla | tutti i messaggi degli artisti

Durante il Concerto del Primo Maggio a Roma, numerosi artisti hanno utilizzato il palco per condividere messaggi rivolti al pubblico presente in Piazza San Giovanni. Tra le esibizioni, una cantante ha modificato il testo di “Bella Ciao”, mentre un altro artista ha citato figure storiche e eventi come Mussolini e la Flotilla. Questi interventi sono stati parte delle esibizioni durante l’evento musicale.