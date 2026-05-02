Concerto Primo Maggio Roma Delia cambia il testo di Bella Ciao Piero Pelù cita Mussolini e la Flotilla | tutti i messaggi degli artisti
Durante il Concerto del Primo Maggio a Roma, numerosi artisti hanno utilizzato il palco per condividere messaggi rivolti al pubblico presente in Piazza San Giovanni. Tra le esibizioni, una cantante ha modificato il testo di “Bella Ciao”, mentre un altro artista ha citato figure storiche e eventi come Mussolini e la Flotilla. Questi interventi sono stati parte delle esibizioni durante l’evento musicale.
Sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma sono tanti gli artisti che nel coso delle loro esibizioni hanno portato dei messaggi importanti rivolti a Piazza San Giovanni. Tra i primi nomi della lineup del Concertone, Casadilego è apparsa durante la sua performance andata in scena nel pomeriggio, indossando la maglia “Disertiamo”, mentre Nico Arezzo riguardo le morti bianche mostra la scritta sugli strumenti “ Non Si Muore Per Lavoro”. Al coro si sono aggiunti anche i conduttori della 36esima edizione dello show capitolino, Big Mama, Pierpaolo Spollon ed Arisa. L’attore ha individuato come parola del futuro, vicini, affermando che “Dobbiamo stare uniti”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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