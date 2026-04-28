Durante la cerimonia di accoglienza del Re e della Regina consorte alla Casa Bianca, Donald Trump ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione. In un momento in cui si aspettavano formalità, l’ex presidente ha fatto un movimento con la mano che molti hanno interpretato come un saluto o un gesto rivolto a Melania, presente alla cerimonia. L’evento si è svolto alla presenza di numerosi invitati e ufficiali, in un’atmosfera di grande attenzione mediatica.

Hai capito, Donald Trump? Il contesto è quello del cerimoniale previsto per l'accoglienza di Re Carlo e Camilla alla casa Bianca. Presente, ovviamente, la moglie del presidente degli Stati Uniti d'America, Melania Trump. E proprio Melania è, suo malgrado, protagonista di un momento assai peculiare. Già, perché nel bel mezzo di una camminata a quattro sul red carpet - Trump, first lady, Carlo e Camilla - ecco che The Donald assesta una pacca, certo affettuosa ma altrettanto maliziosa, sul fondoschiena di Melania Trump. Un'immagine che, per ovvie ragioni, ha subito fatto il giro del mondo. La pacca è piovuta poco prima del discorso di Carlo al Congresso Usa, il primo di un monarca britannico da 35 anni a questa parte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump e la mano galeotta: clamoroso gesto su Melania (davanti a Re Carlo)

Donald Trump - Dancing With Melania

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