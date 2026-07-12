Pier Paolo Avanzi Spaggiari | Adesso investiamo su Intelligenza Artificiale espansione in Europa e Sud America

Il Gruppo Spaggiari Parma ha annunciato investimenti nell’intelligenza artificiale e in nuovi mercati in Europa e Sud America. La società, fondata circa un secolo fa, ha iniziato con registri cartacei e si è evoluta nel tempo passando al digitale. La strategia attuale prevede l’espansione internazionale e l’adozione di tecnologie avanzate per lo sviluppo dei propri servizi.

Cento anni di storia intrecciati con quelli della scuola italiana. Il Gruppo Spaggiari Parma ha celebrato il centenario della propria fondazione ripercorrendo un percorso che, dal registro cartaceo, ha accompagnato l’evoluzione verso il digitale. Un cammino che, nelle parole del presidente Pier Paolo Avanzi, guarda ora all’intelligenza artificiale e ai mercati internazionali come prossime tappe di sviluppo. L’obiettivo dell’azienda, ha spiegato, è sempre stato quello di adattarsi alle esigenze delle scuole, accompagnandole nelle diverse fasi di trasformazione. “Abbiamo sempre cercato di stare a fianco della scuola, cercando di sostenerla e affiancarla in tutti quelli che erano i bisogni a seconda del periodo che stavamo vivendo”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Avanzi (Spaggiari): 100 anni con la scuola italiana. Adesso IA, Europa e Sud America

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