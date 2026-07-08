Valditara stringe un patto con la Grecia | campus tecnici intelligenza artificiale e un mare di opportunità per i giovani del Sud Europa

Il Ministro dell’Istruzione italiano e la Ministra greca dell’Istruzione si sono incontrati ad Atene. Durante l'incontro, hanno firmato un accordo che prevede lo sviluppo di campus tecnici e programmi sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è creare nuove opportunità di formazione per i giovani del Sud Europa. L’intesa coinvolge anche scambi di studenti e collaborazioni tra università dei due paesi. Nessun dettaglio sui finanziamenti o le tempistiche.

Si è svolto ad Atene l’incontro bilaterale tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la Ministra dell’Istruzione, degli Affari Religiosi e dello Sport della Grecia, Sofia Zacharaki. Un colloquio che i due rappresentanti hanno definito produttivo e che ha gettato le basi per una collaborazione più strutturata tra i rispettivi sistemi scolastici. Valditara ha aperto il confronto sottolineando l’importanza dello scambio di esperienze tra i due Paesi. “È stato un incontro molto interessante – ha dichiarato – abbiamo scambiato diverse buone pratiche. L’esperienza greca che mi è stata raccontata dalla Ministra è veramente straordinaria, molto interessante”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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