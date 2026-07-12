Piemonte Canadair in azione per domare incendi nel Verbano-Cusio-Ossola
Un Canadair è intervenuto nel Verbano-Cusio-Ossola per spegnere gli incendi boschivi. La situazione in Piemonte sta migliorando grazie all’intervento di vigili del fuoco e volontari Aib, che hanno circoscritto i fronti di fiamma. La maggior parte degli incendi si è ridotta a punti di fumo isolati, in fase di bonifica. Non sono stati segnalati danni gravi o evacuazioni.
In miglioramento la situazione incendi in Piemonte: l’azione sinergica di vigili del fuoco e volontari Aib Piemonte ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma, riducendo la maggior parte di loro a punti di fumo isolati in fase di bonifica. La situazione nel Verbano-Cusio-Ossola, nel comune di Premosello, mostra un miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Rimangono attivi punti di fumo e fronti di incendio radente nella zona della frazione di Colloro, all’interno del parco della Val Grande, mentre il fronte Nord è stato bloccato e affidato al presidio di controllo dell’Ente Parco. Le condizioni di sicurezza hanno consentito il rientro nelle proprie abitazioni della maggior parte dei residenti evacuati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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