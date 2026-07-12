piemonte canadair in azione per domare incendi nel verbano cusio ossola

Notizia in breve

Un Canadair è intervenuto nel Verbano-Cusio-Ossola per spegnere gli incendi boschivi. La situazione in Piemonte sta migliorando grazie all’intervento di vigili del fuoco e volontari Aib, che hanno circoscritto i fronti di fiamma. La maggior parte degli incendi si è ridotta a punti di fumo isolati, in fase di bonifica. Non sono stati segnalati danni gravi o evacuazioni.