Un incendio sta interessando la zona del Verbano Cusio Ossola, portando all’evacuazione di circa 150 persone nella frazione Colloro di Premosello Chiovenda. Le fiamme si avvicinano alle abitazioni, e le autorità hanno disposto un'evacuazione precauzionale per tutelare i residenti. La Regione Piemonte monitora la situazione e segue gli interventi in corso. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture finora.

La Regione Piemonte "sta seguendo con attenzione" la situazione degli incendi che stanno colpendo il Verbano Cusio Ossola. E' in corso l'evacuazione precauzionale di circa 150 persone dalla frazione Colloro di Premosello Chiovenda, dove le fiamme rischiavano di arrivare vicino alle case. Le persone fragili sono già state ricoverate nella casa di riposo, per le altre sono a disposizione due palestre. All'opera in zona 30 volontari di Protezione civile, mentre dal 30 giugno sono al lavoro ogni giorno nella zona una sessantina di volontari con 14 mezzi. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel pomeriggio ha sentito... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendi nel Verbano Cusio Ossola, la Regione Piemonte segue con attenzione

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Il Piemonte continua a bruciare

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