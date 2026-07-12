Piazza Italia il centrodestra rilancia la sfida del welfare | Roma deve tornare a essere una città accogliente per chi ci vive

Da secoloditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal Giardino degli Aranci, simbolo della comunità di Fratelli d’Italia, il centrodestra annuncia una proposta per riformare il welfare e rendere la città più accogliente per i residenti. La proposta mira a rilanciare il ruolo di Roma come città di riferimento per chi ci vive, con un focus su politiche sociali e di sostegno alla comunità. La proposta viene presentata come un rilancio del ruolo della città e delle sue politiche sociali.

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Dal Giardino degli Aranci, luogo simbolo della comunità di Fratelli d’Italia, arriva la proposta del centrodestra per una nuova idea di welfare e di città. La terza giornata di  “Piazza Italia”  ha acceso i riflettori sul futuro di Roma, mettendo al centro famiglie, lavoro, inclusione sociale e sostegno alle fragilità. Un confronto, moderato dalla senatrice  Susanna Donatella Campione, che ha visto protagonisti esponenti del governo, della Regione Lazio, del Campidoglio e del mondo del terzo settore, accomunati dall’obiettivo di costruire una Capitale più vicina ai bisogni dei cittadini e meno distante dalla realtà quotidiana. «Roma deve... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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