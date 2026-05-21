Comunali l' appello di Ferraro | Reggio deve tornare a essere una città per i nostri figli

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, un candidato ha rivolto un appello affinché Reggio torni a essere una città pensata per le future generazioni. Nel corso delle settimane, ha incontrato i candidati alla presidenza della IV circoscrizione Reggio Sud, notando che, indipendentemente dalle affiliazioni politiche, hanno mostrato attenzione all’ascolto e interesse per il territorio. Questi incontri hanno rappresentato un momento di confronto sul ruolo della città e sulle sfide locali da affrontare.

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"In queste settimane di campagna elettorale ho avuto il piacere e l’onore di conoscere da vicino i candidati alla presidenza della IV circoscrizione Reggio Sud: persone che, al di là delle appartenenze politiche, hanno dimostrato disponibilità all’ascolto, sensibilità verso il territorio e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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