Il Papa ad Acerra le voci dalla piazza | La nostra deve tornare a essere una terra di speranza e di vita

Da ilmattino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella piazza di Acerra, i fedeli hanno espresso il desiderio che la loro terra torni a essere una zona di speranza e vita. Le testimonianze raccolte durante la visita del Papa descrivono il dramma della Terra dei Fuochi e le richieste di cambiamento. La folla ha parlato di problemi legati all’inquinamento e alla salute, chiedendo interventi concreti. La visita papale si è concentrata sulle esigenze della comunità locale e sulla necessità di un futuro migliore.

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Le testimonianze dei fedeli raccolte ad Acerra per la visita di Papa Leone descrivono il dramma e le richieste della Terra dei Fuochi. I rappresentanti dell’associazione “Angeli Guerrieri”, genitori che hanno perso figli a causa del cancro, hanno mostrato le foto dei loro bambini, sottolineando l'impegno nel supportare chi combatte oggi e celebrando le storie di chi è guarito. Accanto a loro, la denuncia dei residenti resta precisa: un cittadino, vedovo a causa di un tumore al polmone, ha descritto l'aria irrespirabile e le esalazioni di rifiuti che colpiscono le case soprattutto in estate. «La Terra dei Fuochi l'ho vissuta sulla mia pelle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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