piano sicurezza 16 nuovi poliziotti

In Toscana, 16 nuovi agenti di polizia saranno assegnati alle forze dell’ordine. L’arrivo si inserisce nel piano di rafforzamento delle forze di sicurezza, che prevede un totale di 181 poliziotti in più nella regione. La distribuzione avviene attraverso un programma del Governo, con l’obiettivo di aumentare la presenza sul territorio e migliorare i servizi di sicurezza pubblica.

Centottantuno nuovi poliziotti in arrivo in Toscana. "Il potenziamento degli organici, previsto per agosto e fortemente voluto dal Governo, punta a rafforzare questure e commissariati della regione, aumentando la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio e migliorando le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità" sottolinea la Lega. Le nuove assegnazioni riguarderanno Prato che riceverà 16 agenti, Arezzo, che riceverà 21 agenti, Firenze 17, Grosseto 6, Livorno 20, Lucca 23, Massa-Carrara 10, Pisa 29, Pistoia 16, Siena 23. "L’obiettivo è quello di consolidare gli organici e rispondere alle esigenze operative delle diverse province, garantendo un controllo del territorio ancora più capillare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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