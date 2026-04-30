Tre delitti in 15 giorni e poliziotti allo stremo | Basta sicurezza garantita sulla pelle dei poliziotti

Negli ultimi 15 giorni si sono verificati tre omicidi nella regione, lasciando i cittadini e le forze dell’ordine in allerta. Gli agenti di polizia denunciano una grave carenza di personale che si protrae da anni, rendendo difficile far fronte alle emergenze e garantire la sicurezza pubblica. La situazione si aggrava con turni estenuanti e condizioni di lavoro sempre più critiche, nonostante l’impegno quotidiano dei poliziotti.

“La carenza di organico che da anni affligge l’intera provincia è ormai intollerabile. Non è più accettabile che i colleghi siano costretti, ogni giorno, a lavorare in condizioni critiche, con turni massacranti e sotto organico, garantendo comunque – con senso del dovere e spirito di sacrificio –.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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