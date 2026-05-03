Il 28 aprile scorso, il leader di un movimento politico ha subito un intervento chirurgico, come comunicato dall’ufficio stampa del partito. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle condizioni di salute. La comunicazione si è concentrata nel confermare l’evento senza fornire approfondimenti o commenti aggiuntivi.

Qualche breve appunto sulla “comunicazione” con cui l’ufficio stampa del Movimento Cinque Stelle (o chi altro per esso o per l’interessato) ha dato notizia dell’intervento chirurgico subito il 28 aprile scorso dal leader Conte. Dal tempio della comunicazione politica digitale, peraltro rivelatasi professionale ed efficace al punto da diventare forma-partito, infatti, è giunto un laconico dispaccio da cui si apprendeva che l’ex presidente del Consiglio aveva subito una operazione, che era andato tutto bene e che per qualche giorno il paziente sarebbe stato sottratto ai suoi impegni a causa del necessario decorso post-operatorio che comunque era regolare.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du Role – Giuseppe Conte, il corpo e la politica

Notizie correlate

Phisikk du role – Il caso Delmastro e la performance di Giorgia MeloniA pensarci bene il “caso Delmastro”, il sottosegretario alla Giustizia non nuovo frequentatore di cronache da rotocalco, alquanto diverse da quelle...

Phisikk du role – Il Partito come participio passato del verbo partireHa prodotto diffuse sprezzature sotto nasi evidentemente adusi ad aromi celestiali, ben altri rispetto a quelli mefitici che circolano nell’Italia...