perquisizioni a roma caserta e savona contro la propaganda antisemita e suprematista

La polizia ha effettuato perquisizioni a Roma, Caserta e Savona nell’ambito dell’operazione “Militia”. Tre persone sono state arrestate per aver diffuso propaganda e istigato alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le attività investigative hanno riguardato sospetti coinvolgimenti in attività di propaganda antisemita e suprematista. Le operazioni sono finalizzate a contrastare la diffusione di contenuti discriminatori e a individuare eventuali reti di supporto.

Operazione “Militia”: Tre Arresti per Propaganda di Discriminazione. La Polizia di Stato ha avviato un’importante operazione nelle città di Roma, Caserta e Savona, portando a termine tre perquisizioni nei confronti di individui accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Gli investigatori hanno scoperto che queste attività illecite avvenivano principalmente online, sfruttando le reti sociali e piattaforme di messaggistica istantanea. La Collaborazione tra Autorità. L’operazione, denominata “Militia”, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, con il supporto della Procura della Repubblica di Milano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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