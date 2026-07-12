Tre persone sono state indagate per propaganda suprematista e antisemita. La polizia ha effettuato perquisizioni in diverse città, sequestrando materiale sospetto. Gli investigatori hanno identificato i tre soggetti coinvolti e stanno analizzando i contenuti trovati durante le operazioni. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Propaganda suprematista e antisemita: con questa accusa sono indagate tre persone, nei confronti delle quali sono scattate perquisizioni in diverse città. “La Polizia di Stato ha eseguito tre perquisizioni sul territorio nazionale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete”. È quanto si legge in un comunicato della Polizia. L’attività, viene spiegato, è scattata all’alba del 9 luglio nei confronti dei tre obiettivi rispettivamente residenti a Roma, Caserta e Savona, e ha coinvolto Polizia Postale e Digos delle tre province italiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Propaganda suprematista e antisemita: perquisizioni della polizia, tre indagati

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