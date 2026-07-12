Nella notte, un'auto è uscita di strada in contrada Pezzapiana. La Volkswagen, condotta da un uomo di circa 50 anni, ha terminato la corsa in piazza Basile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il conducente al pronto soccorso. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Autovettura fuori strada nella notte appena trascorsa in contrada Pezzapiana. Un 50enne di nazionalità straniera per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo della sua Volkswagen finendo fuori strada in piazza Basile. L’uomo è stata affidato al personale del 118, per accertamenti intervenuto sul posto per le cure e il successivo trasporto in Ospedale. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili Urbani per i rilievi e la gestione della viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Perde il controllo e la sua auto finisce fuori strada: ferito un 50enne

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He Lost Control After a Honk — And Ended Up in Prison

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