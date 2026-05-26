Alle 6 di questa mattina, un'auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada in via Kennedy, nel comune di Riese Pio X. L'incidente ha causato l'auto a rimanere intrappolata tra le lamiere. Un uomo di 50 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale.

RIESE PIO X (TREVISO) - Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. È accaduto alle 6 di questa mattina, martedì 26 maggio, nel Comune di Riese Pio X in via John Kennedy, dove un 50enne ha perso il controllo della vettura finendo fuori dalla carreggiata. L'uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere. I soccorsi I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, intervenuti sul posto, hanno estratto il conducente dell'abitacolo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario. L'uomo, a causa della gravità delle ferite riportare, è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso, intervenuto sul luogo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente in via Kennedy, perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e resta intrappolato tra le lamiere: 50enne trasportato in ospedale

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