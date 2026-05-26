Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | donna in ospedale

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha perso il controllo della sua auto e è finita fuori strada sulla strada Sp 13 a Santa Maria Capua Vetere. La vettura, una Lancia Y, è uscita dalla carreggiata e si è fermata nella cunetta ai margini della strada. La conducente è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

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Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. È quanto accaduto sulla strada Sp 13 a Santa Maria Capua Vetere dove una donna al volante della propria Lancia Y ha perso il controllo del veicolo finendo nella cunetta a margine della carreggiata.Estratta dall'abitacolo è stata trasportata in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Perde il controllo dellauto e finisce fuori strada ribaltata

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