Il tennista ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, portando a cinque il totale delle vittorie in finali slam. Ha già conquistato due titoli a Melbourne nel 2024 e 2025 e uno a New York nel 2024. La sua presenza in finali major si è consolidata con questa vittoria, che si aggiunge alle precedenti. La finale è stata la seconda consecutiva a Wimbledon, dopo quella dell’anno precedente.

Sei finali slam, cinque titoli: oggi il secondo successo, consecutivo, a Wimbledon, che s’aggiunge ai due conquistati a Melbourne (2024 e 2025) e a quello di New York (2024). Ma per Jannik Sinner non è una passeggiata di salute trionfare di nuovo sul rettangolo parzialmente verde del Centre Court. Per due set e un pezzo Alexander Zverev, che un mese fa aveva vinto il Roland Garros, si batte alla pari, senza il retropensiero tremebondo che l’ha spesso tradito in passato, soprattutto nei confronti del numero 1 ATP. Poi però deve cedere. Online, troverete tutte le cronache del match che vi servono. Il mio è invece un ragionamento che, avverto, potrebbe annoiarvi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Repubblica.it - Perché Sinner batte sempre Zverev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner & Zverev

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner, capolavoro a Wimbledon Batte Zverev e sono cinque Slam

Leggi anche: Sinner conquista Wimbledon: batte Zverev in quattro set e si conferma campione.

Temi più discussi: Wimbledon: Sinner batte Djokovic, domenica finale con Zverev; Dominio Sinner, seconda finale a Wimbledon: Ogni finale Slam è speciale, è importante godersi il momento; È sempre Jannik Sinner: batte Struff e raggiunge le semifinali di Wimbledon; Wimbledon, Sinner batte Djokovic e vola in finale.

Perché Sinner batte sempre Zverev x.com

Chi è il miglior peccatore del gioco e perché è Letta? reddit

Berrettini si emoziona parlando di Sinner: Ha sempre la parola giusta, lo ringrazio perché...Tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini c'è un rapporto speciale. Non è un segreto, anzi quando hanno condiviso il campo insieme è apparso evidente come tra i due ci fosse una buona chimica, eppure ... corrieredellosport.it

Sinner, il concetto di felicità e l'ingresso in campo con i bambini: È una delle cose che mi toccano di piùSinner ha chiuso un cerchio aperto sette anni fa, quando mise piede nel Centrale per la prima volta a soli 17 anni nel 2019, da giovane promettente del torneo che arrivava dalle prequalificazioni. corrieredellosport.it