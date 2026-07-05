Spalletti ha deciso di mantenere Douglas Luiz in rosa e ha in mente un piano preciso per valorizzarlo. Il tecnico ha espresso chiaramente la volontà di puntare sul centrocampista brasiliano, senza indicare alcuna intenzione di cedere il giocatore. La società non ha ancora comunicato ufficialmente il futuro di Luiz, ma l’allenatore ha già delineato le strategie per il suo impiego nella squadra.

di Francesco Spagnolo Douglas Luiz potrebbe restare alla Juventus. Spalletti è stuzzicato dalla possibilità di puntare sul centrocampista brasiliano. La sua idea. Il nuovo corso della Juventus è pronto a delinearsi, anche se la linea mediana resta ancora un cantiere aperto. Se Manuel Locatelli rimane un punto fermo nelle gerarchie e gode della massima fiducia, la dirigenza e Spalletti continuano a inseguire l’identikit di un playmaker classico, capace di dettare i tempi di gioco. E il focus della Continassa è tutto su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è atteso al raduno estivo dopo l’ultima esperienza in prestito trascorsa in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz resta alla Juve? Spalletti ha le idee molto chiare sul brasiliano. Il piano del tecnico per rilanciare il centrocampista

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