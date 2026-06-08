Douglas Luiz potrebbe ancora rimanere alla Juventus, secondo le ultime notizie. Il centrocampista brasiliano è stato oggetto di interesse da parte del tecnico della squadra, che ha espresso curiosità sulle sue qualità. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un trasferimento o a una conferma, e le trattative continuano a essere in corso.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Douglas Luiz potrebbe essere ancora alla Juventus. Spalletti è incuriosito dalle qualità del centrocampista brasiliano. Nell’ultima puntata dedicata al calciomercato sul canale Youtube di Eleonora Trotta ha fatto il punto sul futuro di Dougas Luiz e sulla possibile permanenza in bianconero con Spalletti. La giornalista ha ricordato come: « I tifosi si sono divisi su Douglas Luiz. Spalletti è incuriosito dal giocatore. Questo non significa che lo lancerà sicuramente, che lo confermerà. Ma sulla carta ha le caratteristiche che piacciono al tecnico toscano e che lui non ha potuto avere in questa prima esperienza con la Vecchia Signora ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz resta alla Juve? Il punto sul centrocampista brasiliano – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Douglas Luiz Chooses VILLA over CHELSEA

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz Juventus, il centrocampista brasiliano sta convincendo l’Aston Villa. Cosa filtra sul suo possibile riscattoIl centrocampista brasiliano sta attirando l’interesse del club di Torino, che valuta un eventuale riscatto al termine della stagione.

Douglas Luiz spacca la Juve: Spalletti e Comolli divisi sul brasilianoDouglas Luiz ha segnato un gol decisivo contro la Juventus, creando divisioni tra l’allenatore e il direttore sportivo.

Temi più discussi: Douglas Luiz ritorna alla Juve: l'Aston Villa non esercita la clausola per il riscatto, il punto; Romano – Juve, l’Aston Villa non riscatterà Douglas Luiz: resta sul mercato a meno che…; Calciomercato Juve, ecco il sostituto di Vlahovic. Nico Gonzalez ce l’ha fatta, grana Douglas Luiz; Calciomercato Juve live: addio con Vlahovic, Kolo Muani il sostituto designato.

Douglas Luiz dovrebbe tornare alla Juventus dopo che l'Aston Villa ha deciso di non attivare l'opzione da 25 milioni di euro per firmare il centrocampista in modo permanente. reddit

Calciomercato: la Juve valuta Douglas Luiz, il Napoli punta Rabiot e Gila per AllegriSpalletti punta sul rilancio di Douglas Luiz alla Juve, mentre il Napoli attende Allegri e sonda Rabiot, Gila e un vice Di Lorenzo per il futuro ... it.blastingnews.com

Romano: L’Aston Villa ha comunicato alla Juventus che non riscatterà Douglas Luiz. Il giocatore resta sul mercato a meno che…Douglas Luiz farà ritorno alla Juventus dopo il mancato riscatto dell’Aston Villa. Spalletti e la dirigenza dovranno decidere il suo futuro ... tuttojuve.com