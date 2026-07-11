Una donna ha raccontato come una canzone di Peppino di Capri le abbia dato il nome. La testimonianza sottolinea come alcune canzoni restino nel cuore, diventando parte della vita, anche prima di nascere. La musica, secondo quanto riferito, può avere un ruolo importante nei momenti più significativi di una persona. La donna ha condiviso il ricordo di quella melodia e del suo legame con il suo nome.

Ci sono canzoni che diventano la colonna sonora di una stagione della vita. E poi ce ne sono altre che finiscono per accompagnarti ancora prima di nascere. Per me è stato così. Chi scrive si chiama Roberta ed è nata nel 1966. Quel nome non è stato scelto per caso. Mia madre me l'ha raccontato per tutta la vita, fu proprio la canzone di Peppino Di Capri a convincerla. Ogni volta che la ascoltava se ne innamorava un po' di più e, quando nacqui, non ebbe dubbi. Mi sarei chiamata Roberta. Insieme a quel racconto ce n'era sempre un altro. Diceva che, dopo la mia nascita, ricevette anche il 45 giri della canzone. Per anni ho creduto che fosse stato lo stesso Peppino Di Capri a regalarlo alle bambine che portavano quel nome. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Io, Roberta, e quella canzone di Peppino di Capri che mi ha dato il nome - La testimonianza

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Roberta - Peppino di Capri - live short

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