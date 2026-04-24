Machine Gun Kelly la storia dietro il suo nome d’arte

Da metropolitanmagazine.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Colton Baker, conosciuto come Machine Gun Kelly, è nato nel 1990 a Houston. Fin dall’inizio, ha mostrato interesse per generi come rock, punk e pop. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo album intitolato Lace Up. La sua carriera musicale si è sviluppata nel corso degli anni successivi, consolidando la sua presenza nel panorama musicale.

Colton Baker, in arte Machine Gun Kelly, nasce nel 1990 a Houston. Amante del genere rock, punk e pop fin dagli esordi, il rapper debutta nel 2012 con l’album Lace Up. Il suo ultimo lavoro intitolato Mainstream Sellout è stato tanto apprezzato dai fan e dalla critica per il carattere pungente e per le produzioni definite “feroci”. Il suo estro musicale, il carattere eccentrico condito da una serie di eccessi che lo rendono esplosivo – vedi la figlia avuta da giovanissimo e la relazione pubblica con Megan Fox – sono gli elementi che lo rendono vincente. E la scelta del suo nome d’arte è una chiara summa di tutto ciò. Machine Gun Kelly voleva entrare sulla scena e farsi ricordare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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