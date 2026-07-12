Con lui arriverà anche il brasiliano Leonardo nel ruolo di advisor: era stato proprio il brasiliano a chiamare Maldini in rossonero nell’estate del 2018, avventura finita, non senza polemiche, nel 2023 «Maldini è stato da sempre il mio obiettivo», ha dichiarato il presidente federale Giovanni Malagò, «ho pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle Nazionali Giovanili. In due settimane abbiamo parlato di tutti i progetti, entrando nello specifico, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Paolo Maldini rappresenta il bello del calcio, spiegato in 9 punti

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