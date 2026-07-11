Paolo Maldini sarà il nuovo capo della nazionale maschile di calcio

Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della nazionale maschile di calcio. Il suo ruolo prevede la responsabilità principale sulla gestione della squadra. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un cambio di leadership per la nazionale. Maldini, ex calciatore di lunga carriera, assume ora un incarico di grande responsabilità nel settore tecnico.

Il famosissimo ex calciatore Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale maschile di calcio: in pratica, il principale responsabile della sua gestione. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, che da qualche settimana è il nuovo presidente della federazione che gestisce il calcio italiano, dopo che il suo precedessore Giuseppe Gravina si era dimesso per via dell’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali. Il primo compito di Maldini sarà ricostruire la squadra dopo anni piuttosto deludenti: per prima cosa dovrà scegliere l’allenatore, che manca ormai da aprile dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. Maldini ha 58 anni, è stato uno dei difensori più forti nella storia del calcio, e dopo avere smesso ha avuto una breve carriera da dirigente nell’unica squadra in cui aveva giocato, cioè il Milan. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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