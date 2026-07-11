Calcio Giovanni Malagò annuncia | Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico azzurro

Giovanni Malagò ha annunciato che Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della FIGC. La nomina arriva quasi venti giorni dopo la vittoria alle elezioni federali, con Malagò come nuovo presidente. Maldini ha accettato l’incarico, secondo quanto comunicato.

Quasi venti giorni dopo aver vinto le elezioni federali diventando il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha annunciato quest’oggi che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della Federazione italiana. L’ex difensore del Milan, che avrà al suo fianco Leonardo in qualità di advisor, ricoprirà anche il ruolo di presidente del Club Italia. “ Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle Nazionali giovanili. In due settimane abbiamo parlato di tutti i progetti, entrando nello specifico, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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