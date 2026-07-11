Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon | ecco dove vederla e perché è un colpo mediatico

Alberto Angela ha intervistato il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon nella nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza. La puntata è disponibile sui canali ufficiali del programma. Angela ha coinvolto i due ospiti in una conversazione su progetti e esperienze cinematografiche. La presenza di Nolan e Damon rappresenta un evento mediatico di grande rilievo, attirando l’attenzione di pubblico e media.

La nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza riparte con una sorpresa che ha dell’incredibile. Alberto Angela inaugura il quarto ciclo del suo programma di divulgazione ospitando due protagonisti assoluti del cinema mondiale: il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon. Un debutto che promette di unire divulgazione scientifica, spettacolo e grande cinema in un evento televisivo destinato a far parlare. L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai1, in prima serata. La scelta di affidare a un programma di Rai Cultura la presentazione italiana di uno dei kolossal più attesi dell’anno rappresenta un autentico colpo mediatico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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