Durante la partita contro la Cina, Myriam Sylla è stata sostituita nel quinto set a causa di un problema fisico. La giocatrice aveva segnato 15 punti nel match, contribuendo alla vittoria dell’Italia al tie-break nella fase preliminare della Nations League femminile. La squadra ha annunciato che la sostituzione è stata decisa dal tecnico per motivi di salute della giocatrice. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’infortunio.

Myriam Sylla si è resa protagonista di una partita di eccellente spessore contro la Cina, mettendo a segno 15 punti e contribuendo al successo dell’Italia al tie-break in occasione della partita che ha chiuso la fase preliminare della Nations League di volley femminile. La schiacciatrice è tornata in gruppo proprio in occasione della trasferta di Hong Kong e ha avuto modo di distinguersi nelle quattro partite disputate in terra asiatica, dove le Campionesse del Mondo hanno infilato un poker di successi e hanno chiuso al secondo posto in classifica generale, proiettandosi così verso la Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Myriam... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Myriam Sylla è stata sostituita nel quinto set con la Cina? Velasco annuncia un problema fisico

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