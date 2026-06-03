Egonu, Orro e Sylla torneranno in campo nella prossima partita della Nations League di volley femminile, secondo gli accordi con il commissario tecnico. L’Italia si prepara al debutto nella competizione, che nelle ultime due edizioni ha portato le azzurre a grandi traguardi, tra cui le Olimpiadi di Parigi 2024 e i Mondiali 2025. La squadra si allena intensamente in vista delle partite ufficiali, con il ritorno delle tre giocatrici previsto per la fase iniziale del torneo.

L’Italia si appresta a fare il proprio debutto nella Nations League di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante conquistata dalle azzurre nelle ultime due edizioni e che ha fatto da trampolino di lancio verso le apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e i Mondiali 2025. La nostra Nazionale inizierà l’avventura da Brasilia, dove affronterà la Bulgaria, i Paesi Bassi, la Turchia e le padrone di casa: gli ultimi due incroci saranno contro le avversarie affrontate tra semifinale e finale dell’ultima rassegna iridata, tra l’altro ci si presenterà all’appuntamento con una striscia di 36 successi consecutivi. Si inizierà stasera (mercoledì 3 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando tornano Egonu, Orro e Sylla per la Nations League? L’accordo con Velasco

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