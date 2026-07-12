Una ricerca recente evidenzia come la curcuma sia diventata popolare non solo in cucina, ma anche come integratore. La spezia viene utilizzata per migliorare il benessere e favorire la longevità. La sua presenza si è diffusa tra le persone che cercano rimedi naturali per la salute. La curcuma viene aggiunta a piatti, ma anche assunta sotto forma di capsule o polvere, per sfruttarne le proprietà benefiche.

La curcuma si è ritagliata solo di recente un posto di rilievo tra i tanti alimenti salutari disponibili. È passata gradualmente dalla cucina agli armadietti dei medicinali, con l'obiettivo di migliorare il benessere. Perché usarla? Analizziamo più da vicino i suoi benefici insieme alla dottoressa Fabiana Perna, Nutrizionista di MioDottore. Conosciuto come "zafferano indiano" per il suo colore giallo e il luogo di origine, la curcuma è una delle spezie antiossidanti più potenti. "Aiuta il corpo a combattere i radicali liberi, sostanze che causano l'invecchiamento cellulare, prevenendo così l'insorgenza di alcune malattie e rallentando l'invecchiamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché la curcuma è la spezia della longevità e come usarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Miele e Curcuma: L'errore che NON devi fare!

Notizie e thread social correlati

Curcuma, benefici e come usarla (anche negli integratori) per la saluteUna ricerca ha analizzato le proprietà della curcuma, evidenziando la presenza di composti con effetto antinfiammatorio.

Perché l'HRV è la nuova ossessione in materia di longevitàNegli ultimi tempi, l'attenzione verso l'HRV, ovvero la variabilità della frequenza cardiaca, è cresciuta tra chi si interessa di salute e longevità.

Si parla di: Avvicinare i servizi di riabilitazione alle persone svantaggiate.

Perché la curcuma è la spezia della longevità e come usarlaCon l'aiuto della nutrizionista scopriamo usi e benefici della curcuma, considerata la spezia della longevità. Scopri qui perché fa bene e come consumarla. gazzetta.it

Qual è la spezia che fa bene al cuore, al cervello e all’intestinoScopri qual è la spezia che fa bene al cuore al cervello e all’intestino: offre molti benefici per la salute. Questo articolo esplora in profondità ... Leggi tutto ... msn.com