Perché la curcuma è la spezia della longevità e come usarla

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ricerca recente evidenzia come la curcuma sia diventata popolare non solo in cucina, ma anche come integratore. La spezia viene utilizzata per migliorare il benessere e favorire la longevità. La sua presenza si è diffusa tra le persone che cercano rimedi naturali per la salute. La curcuma viene aggiunta a piatti, ma anche assunta sotto forma di capsule o polvere, per sfruttarne le proprietà benefiche.

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La curcuma si è ritagliata solo di recente un posto di rilievo tra i tanti alimenti salutari disponibili. È passata gradualmente dalla cucina agli armadietti dei medicinali, con l'obiettivo di migliorare il benessere. Perché usarla? Analizziamo più da vicino i suoi benefici insieme alla dottoressa Fabiana Perna, Nutrizionista di MioDottore. Conosciuto come "zafferano indiano" per il suo colore giallo e il luogo di origine, la curcuma è una delle spezie antiossidanti più potenti. "Aiuta il corpo a combattere i radicali liberi, sostanze che causano l'invecchiamento cellulare, prevenendo così l'insorgenza di alcune malattie e rallentando l'invecchiamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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