Perché l' HRV è la nuova ossessione in materia di longevità

Negli ultimi tempi, l'attenzione verso l'HRV, ovvero la variabilità della frequenza cardiaca, è cresciuta tra chi si interessa di salute e longevità. Questo parametro viene spesso monitorato attraverso dispositivi indossabili e considerato un indicatore di benessere generale. Diversi studi hanno evidenziato come l'HRV possa fornire informazioni utili sullo stato di salute e sui livelli di stress. La sua popolarità si è diffusa anche tra coloro che cercano di migliorare la qualità della vita a lungo termine.

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