Perché l' HRV è la nuova ossessione in materia di longevità
Negli ultimi tempi, l'attenzione verso l'HRV, ovvero la variabilità della frequenza cardiaca, è cresciuta tra chi si interessa di salute e longevità. Questo parametro viene spesso monitorato attraverso dispositivi indossabili e considerato un indicatore di benessere generale. Diversi studi hanno evidenziato come l'HRV possa fornire informazioni utili sullo stato di salute e sui livelli di stress. La sua popolarità si è diffusa anche tra coloro che cercano di migliorare la qualità della vita a lungo termine.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I dati HRV sono sempre più un'ossessione. Nell’agosto del 2025, Mick Rouse, senior director of content integrity di GQ, si è svegliato con un avviso proveniente dal suo coprimaterasso Eight Sleep. L’app sul telefono, racconta, gli segnalava qualcosa del tipo: Ti senti male? I tuoi dati sono fuori dalla norma. Rouse si sentiva benissimo, eppure i suoi parametri biometrici, in particolare la variabilità della frequenza cardiaca, o HRV, erano precipitati durante la notte, passando dai consueti 40 millisecondi a 21.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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