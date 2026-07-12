L’Iran ha annunciato una nuova azione nella zona di Hormuz, ma si prevede che questa misura sia di breve durata. Secondo fonti ufficiali, se Teheran non modifica la propria strategia, potrebbe incontrare una reazione negativa da parte della regione. Si sottolinea che un intervento militare statunitense con truppe sul territorio iraniano non sarebbe efficace. La situazione rimane tesa e potrebbe evolvere rapidamente.

La mossa dell’Iran su Hormuz è di breve respiro. Se Teheran non si dà una regolata, l’intera regione potrebbe rivoltarglisi contro. Truppe americane sul terreno in Iran non funzionerebbero. Ma una coalizione di vicini scontenti potrebbe muoversi contro Teheran, cambiando le carte in tavola. La nuova ondata di attacchi contro l’Iran non ha una tempistica definita, ma almeno ha un obiettivo chiaro e limitato: riaprire lo Stretto di Hormuz contro la pretesa di Teheran di controllarlo. L’8 luglio hanno attraversato lo Stretto di Hormuz 13 petroliere, contro una media di 33 al giorno nella settimana precedente. Il traffico è rallentato dopo che gli attacchi iraniani contro le navi hanno innescato una nuova fase di scontri con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il tempo non gioca a favore di Teheran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Equilibrio Geopolitico La Sfida di Teheran

Notizie e thread social correlati

“Volete farmi perdere tempo? Perché mi escludete sempre? Smettetela, per favore”: la polemica di Zverev contro “Tennis Channel”Alexander Zverev ha espresso il suo disappunto sui social, accusando Tennis Channel di escluderlo dai video e di far perdere tempo.

Trump VS E. Jean Carroll: il presidente ha chiesto più tempo per versare i cinque milioni di dollari a favore dell’editorialista da lui abusataI legali di Trump hanno richiesto più tempo per versare i cinque milioni di dollari stabiliti in sede civile a favore dell’editorialista.

Temi più discussi: Perché Trump attacca ancora l'Iran e dove vuole (o può) arrivare; Dall'intesa ai bombardamenti: così è riesplosa la crisi tra Usa e Iran; Trump: L'intesa è finita. È di nuovo guerra tra Iran e Usa; Trump all’Iran: La tregua è finita, siete feccia, presto colpiremo di nuovo.

Il fattore tempo è sempre stata un'incognita nelle guerre. Queste ultime due crisi, #Russia- #Ucraina e #Iran- #Stati_Uniti, ci stanno dicendo che tutti quelli che hanno fatto ricorso all'uso della forza per migliorare una situazione non hanno portato a casa l'obiet x.com

Il Ministro degli Esteri francese afferma che la Francia non accetterà di sollevare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU contro l'Iran a meno che non sia soddisfatta dai termini di un accordo finale sul programma nucleare di Teheran reddit

Il tempo stringe per TeheranLa mossa dell'Iran su Hormuz è a breve termine. Se non si riunisce, l'intera regione potrebbe rivoltarsi contro di esso. Gli stivali statunitensi a terra in Iran non funzioneranno. Ma una coalizione d ... agenziaradicale.com

Su cosa si accordano Trump e il regime di TeheranIl 13 giugno del 2025 iniziava la Guerra dei dodici giorni. Un anno dopo Trump negozia il memorandum con Teheran e la struttura del futuro medio oriente. Protagonisti, accordi e dubbi ... ilfoglio.it